مديرة صندوق النقد: ضعف الإنتاجية مسؤول عن 50% من تراجع النمو الاقتصادي

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قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن ضعف الإنتاجية مسؤول عن 50% من التراجع بالنمو الاقتصادي.

وأضافت غورغييفا، خلال مشاركتها اليوم الأحد، في المنتدى المفتوح ضمن أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن وصول الدول النامية إلى الأسواق العالمية أساسي لضمان النمو.

وأوضحت أن الاعتماد على مصدر واحد للإمدادات الأساسية كارثي للنمو الاقتصادي.

وقالت مديرة الصندوق، إن قوة الدولار الأميركي تجعل مواجهة التضخم أكثر صعوبة، في حين أنه رغم التوجه إلى خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة فإنها لن تعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وذكرت مديرة صندوق النقد الدولي، أن النمو العالمي في هذا العقد سيكون أقل بكثير من العقد الماضي والسبب الأساسي لذلك هو تراجع الإنتاجية.

ويهدف المنتدى المفتوح الذي تستضيفه الرياض في فندق الريتز كارلتون إلى تعزيز الحوار بين قادة الفكر حول عدة موضوعات، من بينها التحديات البيئية، ودور الفنون في المجتمع، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، والمدن الرقمية، والصحة العقلية وكما سيوفر المنتدى فرصة ملائمة للطلاب ورواد الأعمال والمهنيين الشباب لمناقشة واستكشاف هذه القضايا الهامة.

يشارك في الاجتماع الخاص أكثر من 1000 مشارك بينهم أكثر من 20 رئيس دولة ورئيس وزراء من حول العالم، وأصحاب المصلحة العالميين الرئيسيين لتعزيز التعاون في المجالات الحاسمة للتنمية والمساعدة في سد الفجوة المتزايدة بين الأسواق المتقدمة والناشئة.