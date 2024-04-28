مذكرة تفاهم للتعاون المستقبلي بين وزارة الصحة السعودية ومؤسسة "غيتس"
المملكة تطلق مبادرة عالمية لإنقاذ 370 مليون طفل من شلل الأطفال سنويا
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قال وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل إن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع مؤسسة غيتس لتعزيز التعاون المستقبلي وفق تصريحات الوزير في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد بالرياض اليوم.
وأطلقت السعودية، مبادرة عالمية لإنقاذ 370 مليون طفل من شلل الأطفال سنويا.
انطلقت في الرياض فعاليات الاجتماع الخاص حول التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة أكثر من 1000 شخصية بينهم وزراء ورؤساء دول من حول العالم.
ويدور موضوع المؤتمر حول التنمية والمساعدة في سد الفجوة المتزايدة بين الأسواق المتقدمة والناشئة.
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