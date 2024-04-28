مصر تشتري 750 ألف طن من محصول القمح المحلي

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قالت وزارة التموين المصرية في بيان اليوم الأحد، إنها اشترت 750 ألف طن من القمح خلال موسم الحصاد المحلي حتى الآن.

وتستهدف الوزارة شراء 3.5 مليون طن في المجمل هذا الموسم الذي بدأ في منتصف الشهر الجاري.

كان إجمالي واردات مصر من القمح شهد قفزة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 21% لتسجل نحو 3.35 مليون طن مقابل 2.75 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتستورد مصر القمح من نحو 22 منشأ مختلفا، كان آخرها مولدوفا، ولاتفيا، وليتوانيا، والبرازيل، والهند، وصربيا، لكنها في الغالب تعتمد على نحو 11 منشأ فقط، وأبرزهم روسيا.

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال هو وممثلون عن القطاع الخاص، في سابق من الشهر الجاري إن الحكومة اتفقت مع القطاع الخاص في البلاد على خفض أسعار ما يعرف بالخبز السياحي.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية ممتدة خفت حدتها في الأسابيع الأخيرة بعد إتمام صفقة استثمارية غير مسبوقة مع صندوق سيادي إماراتي والاتفاق على قرض موسع من صندوق النقد الدولي.