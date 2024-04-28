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البنك المركزي المصري (AP) مناسبة
البنك المركزي المصري (AP) مناسبة
اقتصاد مصر

مصر تطرح عطاء لبيع أذون خزانة بقيمة 980 مليون دولار

مقومة بالدولار ولأجل عام

القاهرة - رويترز
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قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد، إنه سيطرح أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 980 مليون دولار غداً الاثنين الموافق 29 أبريل/نيسان.

وأضاف أن العطاء ستجري تسويته بعد غد الثلاثاء الموافق 30 أبريل/نيسان.

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وتأتي هذه الخطوة ضمن هيكلة الديون في ظل استحقاق أذون خزانة دولارية مدة عام بقيمة مليار دولار يوم 30 أبريل الجاري وبلغ العائد عليها 4.9%.

وكان المركزي قد أصدر أذون خزانة دولارية منذ بداية العام بقيمة 1.85مليار دولار من خلال مزادين في شهر يناير وفبراير الماضيين.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن تحصل الحكومة المصرية على نحو 14 مليار دولار، قيمة الدفعة الثانية من صفقة مشروع "رأس الحكمة" بحلول 30 أبريل الجاري.

وأشار خلال تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من اتفاق التمويل الخاص بمصر، إلى أن وزارة المالية ستحصل على 12 مليار دولار وستقوم بتوجيهها لخفض الدين العام للبلاد.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية، قد باعت للبنك المركزي المصري نحو 15 مليار دولار من قيمة صفقة رأس الحكمة، وسيقوم البنك المركزي المصري بتوجيه 6 مليارات دولار للقطاع المصرفي لتسهيل تسوية المتأخرات من النقد الأجنبي.

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