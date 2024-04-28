وزير الاتصالات السعودي: الإنسانية تمر بنقطة تحول رقمي إلى الذكاء الاصطناعي

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قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبد الله السواحة، إن الإنسانية تمر بنقطة تحول رقمي إلى الذكاء الاصطناعي.

وأضاف السواحة أن المملكة تعمل لتكون قائد التحول الرقمي والذكاء الصناعي.

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وخلال مشاركته اليوم الأحد، في المنتدى المفتوح ضمن أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، تحدث السواحة عن أبرز استخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة وتأثيره المباشر في خفض التوقيت لمعالجة الأمراض المتعلقة بالنظام التنفسي وغيرها.

ولفت السواحة إلى تميز السعودية في بناء القدرات وتحفيز الذكاء الاصطناعي.

ويهدف المنتدى المفتوح الذي تستضيفه الرياض في فندق الريتز كارلتون إلى تعزيز الحوار بين قادة الفكر حول عدة موضوعات، من بينها التحديات البيئية، ودور الفنون في المجتمع، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، والمدن الرقمية، والصحة العقلية وكما سيوفر المنتدى فرصة ملائمة للطلاب ورواد الأعمال والمهنيين الشباب لمناقشة واستكشاف هذه القضايا الهامة.

يشارك في الاجتماع الخاص أكثر من 1000 مشارك بينهم أكثر من 20 رئيس دولة ورئيس وزراء من حول العالم، وأصحاب المصلحة العالميين الرئيسيين لتعزيز التعاون في المجالات الحاسمة للتنمية والمساعدة في سد الفجوة المتزايدة بين الأسواق المتقدمة والناشئة.