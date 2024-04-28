وزير الري المصري: التحركات الإثيوبية بشأن سد النهضة تشكل خطرا على 150 مليون مواطن

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قال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، إن التحركات الأحادية الإثيوبية بشأن سد النهضة تشكل خرقاً للقانون الدولي، واستمرارها يشكل خطراً وجودياً على أكثر من 150 مليون مواطن.

وأضاف الوزير في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لـ "مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه"، أن نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة في مصر يصل إلى حوالي 50% من خط الفقر المائي العالمي، مع اعتماد كبير وبشكل حصري على مياه نهر النيل الذي يوفر 98% من احتياجات البلاد.

وكشف أن مصر تبنت سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية.

وذكر سويلم أنه تم إنفاق 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية لتعزيز كفاءة المنظومة المائية بمصر لمجابهة التحديات المائية.

وقال إن وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه، وهو يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة تشمل المياه الزرقاء والخضراء.

وأكد الوزير على ضرورة مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات فنية وافية لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك.

وأوضح الوزير أن المنطقة العربية تُعد من أشد المناطق تأثراً بالشح المائي والتغيرات المناخية.

وتابع سويلم: "إخواننا في الأراضي الفلسطينية المحتلة يواجهون تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتهم من المياه، والهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل تهديداً خطيراً وكارثياً للوضع الإنساني".

وذكر أن توفير المياه هي خدمة إنسانية يكفلها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن أن نغفل آثار الحروب على إمداد السكان بالاحتياجات الضرورية للحياة.