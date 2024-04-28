"الصحة العالمية": الذكاء الاصطناعي سغير المعادلة في تطوير اللقاحات

1 دقيقة للقراءة

أكد المدير العام لـ "منظمة الصحة العالمية" تيدروس غيبريسوس، أن الذكاء الاصطناعي سيمكن من ردم الهوة للوصول إلى الخدمات الصحية، عبر تطوير اللقاحات الضرورية للقضاء على الأمراض.

وأضاف خلال جلسة بالمنتدى الاقتصاد العالمي في العاصمة السعودية الرياض، بعنوان: "إعادة تعريف أجندة الصحة العالمية" أن أهداف التنمية المستدامة لا تزال الأساس الذي يجب على الجميع عدم ادخار أي جهد لتحقيقه.

وأضاف: لدينا نحو 44 دولة فيها 25 حالة وفاة في كل ألف مولود، وبالتالي فهي متخلفة عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويتوفى نحو نحو 4.9 مليون طفل سنوياً، نتيجة الفشل في تحقيق تلك الأهداف.

يشار إلى أن السعودية أطلقت اليوم بالتعاون مع مؤسسة"بيل غيتس" الخيرية مبادرة عالمية تهدف إلى استئصال شلل الأطفال في العالم، وإنقاذ ما يصل لـ 370 مليون من الشلل ذاته، وذلك أثناء فعاليات الاجتماع العالمي الأول للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" الذي يعقد في الرياض، من أجل معالجة تحديات العالم الأكثر إلحاحاً، برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكد وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل أن السعودية تستهدف الوصول إلى كوكب خالٍ من شلل الأطفال، في رغبة سعودية واضحة بتكثيف الاهتمام بهذه الفئة، في حين تعد السعودية من أوائل الدول العربية ودول إقليم شرق المتوسط في استخدام لقاحات الأطفال ومنها لقاحات شلل الأطفال، إذ بادرت، حيث بادرت باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز برامج لقاحات الأطفال وإدخال عدد من اللقاحات منها لقاح شلل الأطفال.