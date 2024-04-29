الإمارات تمدد إعفاء السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة من رسوم التسجيل

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قررت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية اليوم الاثنين تمديد الإعفاء من رسوم تسجيل السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن القرار الصادر عن رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد علي الشرفاء الحمادي يشمل طلبات التسجيل المقدمة خلال العام الجاري، مع عدم الإخلال بأحكام القرار رقم 5 لسنة 2023 بشأن تسجيل الأوراق المالية لغرض الإدراج.

وقال تقرير الوكالة إن القرار يدعم جهود الهيئة لتشجيع الشركات على التوجه نحو إصدار السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة لتمويل المشاريع المستدامة المتعلقة بالبيئة والمناخ، ويشجع أيضا المستثمرين والشركات على تبني فرص استثمارية صديقة للبيئة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

كان مجلس إدارة الهيئة قد وافق في يونيو/حزيران الماضي على مقترح تعفي بموجبه الهيئة الشركات الراغبة بإدراج سنداتها أو صكوكها الخضراء أو المرتبطة بالاستدامة في أحد الأسواق المحلية من رسوم التسجيل عن سنة 2023.

يذكر أن رسم تسجيل السندات والصكوك لغرض الإدراج يبلغ 0.01% من قيمة الإصدار وبحد أقصى 30 ألف درهم.

كانت الهيئة أصدرت العام الماضي قرارا بشأن تنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة أتاح للشركات المساهمة العامة إصدار سندات وصكوك خضراء يتم استخدام حصيلة الاكتتاب بها بالكامل لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات مستدامة صديقة للبيئة مثل مشاريع الطاقة المتجددة، مشاريع كفاءة الطاقة، ومشاريع منع التلوث والسيطرة عليه، ومشاريع الإدارة المستدامة بيئياً للموارد الطبيعية الحية واستخدام الأراضي، ومشاريع الحفاظ على التنوع البيئي البري والمائي، ومشاريع النقل النظيف، ومشاريع الإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي.