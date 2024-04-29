الجزائر تطرح مناقصات لشراء 160 ألف طن ذرة و70 ألف طن من علف الصويا
الموعد النهائي لتقديم العروض غدا
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قال متعاملون أوروبيون، اليوم الاثنين، إن الديوان الوطني الجزائري لتغذية الأنعام وتربية الدواجن (أوناب) طرح مناقصات دولية لشراء ما يصل إلى 160 ألف طن من ذرة الأعلاف، و70 ألف طن من علف الصويا.
وأضافوا أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصات هو غدا الثلاثاء 30 أبريل/ نيسان.
والذرة مطلوبة من الأرجنتين أو البرازيل فقط عبر ما يصل إلى أربع شحنات يتراوح كل منها بين 30 ألف و40 ألف طن.
ويمكن توريد علف الصويا من مناشئ اختيارية وجرى طلبه على شحنتين بين 25و35 ألف طن، وموعد الشحن المحدد للذرة وعلف الصويا هو شهر مايو/ آيار.
وفي مناقصة سابقة أُعلن عنها في 25 أبريل/ نيسان،يُعتقد أن الديوان الوطني اشترى ما لا يقل عن 30 ألف طن من الذرة وما لا يقل عن 30 ألف طن من علف الصويا، وكلاهما من مناشئ اختيارية.
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