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علما الصين وأميركا - آيستوك
علما الصين وأميركا - آيستوك
أميركا و الصين

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية لواردات بعض المنتجات الأميركية

حتى 30 نوفمبر

دبي - العربية Business
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قالت وزارة المالية الصينية في بيان اليوم الاثنين إن الصين ستمدد الإعفاءات الجمركية لواردات بعض المنتجات الأميركية حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

وذكرت الوزارة أن الإعفاءات الإضافية التي تدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء تتبع الإعفاءات الحالية التي تنتهي يوم الثلاثاء.

يأتي هذا الإعلان بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الصين الأسبوع الماضي. شهدت زيارة بلينكن لقاء مع الرئيس الصيني تشي جين بينغ، والذي بدوره قال للأميركي إنه يجب عىل بكين وواشنطن أن تكونا شريكتين وليستا متنافستين.

كما أردف أن العديد من المشاكل لا تزال قائمة بين البلدين.

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