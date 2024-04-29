اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
شعار المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
اقتصاد تونس

المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تقرض تونس 1.2 مليار دولار على 3 سنوات

أكدت أن القرض يهدف لتمويل واردات الطاقة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قالت وزارة الاقتصاد التونسية، اليوم الاثنين، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستقرض تونس 1.2 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لتمويل واردات الطاقة في البلاد.

وتواجه تونس منذ شهور صعوبات في توفير بعض السلع الأساسية في ظل أزمة مالية.

وفي فبراير الماضي، قالت مديرة صندوق النقد الدولي،كريستالينا غورغيفا، إن تونس استفادت من ارتفاع عائدات السياحة بعد فترة كوفيد-19، متوقعة نمو اقتصاد البلاد بـ 1.9% في 2024، أي أقل من المتوسط في المنطقة، إثر المشاكل الجدّية التي تعاني منها تونس بما في ذلك التضخم.

الناصر: أرامكو تتطلع إلى الاستثمار في مصادر طاقة جديدة خارج السعودية طاقة أرامكو الناصر: أرامكو تتطلع إلى الاستثمار في مصادر طاقة جديدة خارج السعودية

وأضافت غورغيفا في مقابلة مع "العربية Business" أن دور صندوق النقد الدولي هو تعزيز للدول، ويختارون الحصول على البرنامج على أساس كيفية تقييمهم لظروفهم، وتونس استفادت من ارتفاع عائدات السياحة، لقد قامت بعمل جيد في الاستفادة من الطلب على السفر الذي ارتفع بعد فترة كوفيد-19.

"ولكن تونس تواجه أيضا بعض المشاكل الجدية، التضخم مرتفع للغاية، نتوقع هذا العام أن يبلغ 9.8%، والنمو أبطأ من المتوسط في المنطقة، نتوقع أن يبلغ النمو في تونس 1.9% في 2024، لذلك يجب على تونس التفكير في ما إذا كان من المفيد الاعتماد على ما وجد الصندوق من أجله، وهو تقوية البلدان"، وفق غورغيفا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط