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معدل التضخم في تركيا
التضخم في تركيا
اقتصاد تركيا

توقعات بارتفاع التضخم في تركيا في أبريل بأعلى معدل منذ أواخر 2022

التقديرات تراوحت بين 69.2 و70.9%

إسطنبول - رويترز
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توقع خبراء في استطلاع أجرته رويترز أن يتجاوز التضخم السنوي في تركيا 70% في أبريل/نيسان مسجلا أعلى مستوياته منذ أواخر 2022 بسبب أسعار قطاعي الأغذية والخدمات على أن يتراجع إلى 43.5% بحلول نهاية 2024.

وجاء متوسط ​​تقديرات 14 خبيرا اقتصاديا للتضخم السنوي عند 70.3% في ظل توقعات تراوحت بين 69.2 و70.9%، في حين تراوحت التوقعات الشهرية لارتفاع الأسعار بين 2.8 و3.8%.

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وقفز التضخم في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 6.7 و4.53% على التوالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الحد الأدنى للأجور ومجموعة من تحديثات الأسعار مع بداية العام. وفي مارس/آذار بلغ التضخم 3.16% متأثرا بتكاليف التعليم والاتصالات والمطاعم.

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ويتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى ذروته عند نحو 73 إلى 75% في مايو/أيار، قبل أن يبدأ في الانخفاض في النصف الثاني من العام وصولا إلى 36% بنهايته.

وأظهر استطلاع رويترز أن التضخم السنوي سينخفض إلى 43.5% بحلول نهاية العام، وهو أعلى من توقعات البنك المركزي.

ومن المقرر أن يصدر معهد الإحصاء التركي بيانات التضخم لشهر أبريل/نيسان عند الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش في الثالث من مايو/أيار.

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