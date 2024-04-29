رئيس الوزراء: مصر تتحمل أكثر من 10 مليارات دولار سنويا تكلفة استضافة النازحين

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قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، إن مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين شخص من دول الإقليم وإفريقيا بسبب ظروف عدم الاستقرار في هذه البلدان.

وأضاف مدبولي في كلمة خلال جلسة حوارية بشأن الوضع في غزة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، أن التكلفة المباشرة لاستقبال هذا العدد أكثر من 10 مليارات دولار سنويا وهي قيمة تتحملها مصر على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها.

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وشدد مدبولي أيضا على ضرورة العمل من أجل تجنب أي هجوم على رفح، وقال إن "ما بين 1.3 و1.4 مليون نازح فلسطيني منتشرين وموزعين على الحدود بين مصر ومعبر رفح"، معتبرا أن مثل هذا الهجوم على هؤلاء "سيكون بمثابة إجراء كارثي".

وحذر من أن الهجوم على رفح سيؤدي إلى النزوح الجماعي لهؤلاء الفلسطينيين بحثا عن موطن آمن "ما يمكن أن يضع ضغوطا على المنطقة الحدودية مع مصر".

واستطرد قائلا "أعتقد أن كل ذلك يضعنا كمجتمع دولي في موقف يتطلب أن نفعل ما بوسعنا لمنع حدوث تلك العملية في رفح، ودفع طرفي الحرب من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يسمح لنا بفسحة من الوقت تسمح ببدء عملية المفاوضات مرة أخرى".