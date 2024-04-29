اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
اقتصاد

رئيس جنرال أتلانتيك: التقنية الحيوية والذكاء الاصطناعي بحاجة إلى 6 تريليونات دولار

قال: العالم يشهد المزيد من التطورات في قطاعات هائلة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قال الرئيس التنفيذي لشركة "جنرال أتلانتيك"، وليام فورد، إن التقنية الحيوية والذكاء الاصطناعي بحاجة إلى رؤوس أموال بين 5 – 6 تريليونات دولار، لكن هناك حاجة إلى حلول وأفكار جديدة وخلاقة لأنه لا يمكن حل المشاكل عبر ضخ الأموال فقط.

وأعرب في جلسة حول الاستثمار في الظروف العالمية ضمن جلسات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، اليوم الاثنين، عن تفاؤله بالاقتصاد العالمي في ظل وجود ديناميكية كبيرة في الأسواق رغم المشاكل والتحديات.

وأضاف أن العالم يشهد المزيد من التطورات في قطاعات هائلة منها تحول الطاقة، مشيراً إلى أن بيئة ريادة الأعمال تتطور وتخلق فرصا، وسيجد المستثمرون الطريق للعيش مع هذه التقلبات.

"إنفستكورب" لـ"العربية Business": نركز على الاستثمار في السعودية والإمارات والبحرين أخبار حصرية "إنفستكورب" لـ"العربية Business": نركز على الاستثمار في السعودية والإمارات والبحرين

وقال وليام فورد، إننا نركز على العائدات ولا نقوم بالاستثمار المباشر في رأس المال الاجتماعي، وبعض رواد الأعمال الذين نعمل معهم في الدول النامية يستحدثون فرصا لحل مشكلة الفقر ومؤخرا استثمرنا في مستشفى حكومي في الهند يقدم الخدمات بتكلفة متدنية جدا للفقراء.

وأضاف أننا نبحث عن العائدات ونساعد أشخاصا ليس لديهم نفاذ على الخدمات الطبية، حيث أن الأثر الاجتماعي من العمل في الهند والدول الأخرى هو تعزيز برامج التقاعد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط