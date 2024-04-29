رئيس جنرال أتلانتيك: التقنية الحيوية والذكاء الاصطناعي بحاجة إلى 6 تريليونات دولار

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قال الرئيس التنفيذي لشركة "جنرال أتلانتيك"، وليام فورد، إن التقنية الحيوية والذكاء الاصطناعي بحاجة إلى رؤوس أموال بين 5 – 6 تريليونات دولار، لكن هناك حاجة إلى حلول وأفكار جديدة وخلاقة لأنه لا يمكن حل المشاكل عبر ضخ الأموال فقط.

وأعرب في جلسة حول الاستثمار في الظروف العالمية ضمن جلسات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، اليوم الاثنين، عن تفاؤله بالاقتصاد العالمي في ظل وجود ديناميكية كبيرة في الأسواق رغم المشاكل والتحديات.

وأضاف أن العالم يشهد المزيد من التطورات في قطاعات هائلة منها تحول الطاقة، مشيراً إلى أن بيئة ريادة الأعمال تتطور وتخلق فرصا، وسيجد المستثمرون الطريق للعيش مع هذه التقلبات.

وقال وليام فورد، إننا نركز على العائدات ولا نقوم بالاستثمار المباشر في رأس المال الاجتماعي، وبعض رواد الأعمال الذين نعمل معهم في الدول النامية يستحدثون فرصا لحل مشكلة الفقر ومؤخرا استثمرنا في مستشفى حكومي في الهند يقدم الخدمات بتكلفة متدنية جدا للفقراء.

وأضاف أننا نبحث عن العائدات ونساعد أشخاصا ليس لديهم نفاذ على الخدمات الطبية، حيث أن الأثر الاجتماعي من العمل في الهند والدول الأخرى هو تعزيز برامج التقاعد.