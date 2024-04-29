اقتصاد مصر
صندوق النقد: توقعات بحصول مصر على 639 مليون دولار من بيع أصلين حكوميين
في الربع الثاني من عام 2024
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يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحصل مصر على تمويل بقيمة 639 مليون دولار من بيع أصلين حكوميين آخرين في الربع الثاني من عام 2024.
وجاء ذلك بعد أن انتهى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي من المراجعتين الأولى والثانية التي طال انتظارها لاتفاقية التمويل المصرية، وقد تمت زيادة الاتفاقية مؤخرا إلى 8 مليارات دولار.
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