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اقتصاد مصر

صندوق النقد: دعم الوقود في مصر العام المالى المقبل يزيد على ضعف تقديرات الحكومة

الصندوق يقدر الدعم بقيمة 334 مليار جنيه مقابل 154 مليار جنيه للحكومة

دبي - العربية.نت
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كشف تقرير صندوق النقد الدولي عن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد مع مصر عن تقديرات مرتفعة لدعم الوقود خلال العامين المالي الحالي والمقبل، تزيد عن ضعف تقديرات الحكومة.

وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع فاتورة دعم الوقود في مصر إلى 254 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقابل 125.4 مليار جنيه توقعات الحكومة.

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وقدر الصندوق أن يصل دعم الوقود إلى 334 مليار جنيه العام المالي المقبل وهو ما يعادل 216% من تقديرات الحكومة البالغة 154.5 مليار جنيه في مشروع الموازنة الذي يناقشها البرلمان حاليًا، وفق صحيفة "البورصة" المصرية.

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وبلغت تقديراته للعام المالي 2025-2026 نحو 248 مليار جنيه، و245 مليار جنيه في العام المالي 2026-2027، و239 مليار جنيه في العام المالى 2027-2028 على أن تصل إلى 135 مليار جنيه في العام المالي 2028-2029.

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