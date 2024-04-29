ما هي آفاق اقتصاديات الفضاء في السعودية؟

دقيقتان للقراءة

قالت رئيسة مركز الثورة الصناعية الرابعة"C4IR" مشاعل الشميمري، إن "مركز مستقبل الفضاء" بالرياض يعتبر مؤسسة عالمية، لخلق نوع من التعاون في المجالين المحلي والدولي، ومن خلاله يستم دمج أنشطة ومجالات فضائية وغير فضائية في أعمال المركز، من أجل التوجه نحو دارسة اقتصاديات الفضاء.

وأكدت الشميمري خلال كلمة لها في المنتدى الاقتصاد العالمي بالرياض اليوم الاثنين، أن المركز سيكون معنياً بتطوير اقتصاد الفضاء من خلال الابتكار والاستدامة والحوكمة، والممارسات الفضلى بالاستخدام التكنولوجيا المتطورة.

يُذكر أن "مركز مستقبل الفضاء" بالرياض سيعمل جنبًا إلى جنب مع مركز الثورة الصناعية الرابعة القائم في المملكة "C4IR" لتعزيز رؤية المملكة 2030، والتي تمثل خارطة طريق للتنويع الاقتصادي، وبناء مستقبل مميز على الأصعدة كافة، إلى جانب رفع جودة الحياة.

وفي وقت سابق اليوم وقعت المملكة ممثلةً بوكالة الفضاء السعودية، اليوم، مع المنتدى الاقتصادي العالمي اتفاقية لإنشاء "مركز مستقبل الفضاء" بالمملكة، حيث سيدعم المركز الذي يعد الأول من نوعه؛ نمو مجالات الفضاء الاقتصادية والبحثية والابتكارية، جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه العاصمة الرياض برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد بن سعود التميمي، والمدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي ورئيس مركز الثورة الصناعية الرابعة جيريمي يورجنز، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية المهندس عبدالله السواحه، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده.

وتسعى "وكالة الفضاء السعودية" من خلال "مركز مستقبل الفضاء" إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال اقتصاد الفضاء العالمي، كما سيتيح المركز الوصول إلى مجتمع الثورة الصناعية الرابعة، في حين ستقوم الوكالة بإدارة وقيادة المركز بالتعاون مع "المنتدى الاقتصادي العالمي"؛ وسيعمل المركز على تحقيق العديد من الأهداف في مقدمتها إرساء منصة عالمية لتعظيم القيمة الاقتصادية والبيئية من قطاع الفضاء، وتطوير أفضل الممارسات والسياسات التنظيمية والتشريعية، إضافةً إلى تحفيز الابتكار التقني.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي جريمي جورجنز أن التأثير الفضائي على الأرض كبير ويمكن ملاحظته بالنظر إلى ما تقدمه التقنيات الفضائية من خدمات جليلة للبشرية كمراقبة آثار تغير المناخ، وزيادة التواصل البشري عبر الأقمار الصناعية، مضيفًا أن انضمام المركز إلى شبكة C4IR هو اعتراف بأهمية معالجة موضوعات متنوعة مثل الابتكار التكنولوجي في الفضاء، والسياسات والتنظيم، إلى جانب الاستدامة.