وزيرالاقتصاد السعودي: هناك اعتراف دولي متزايد بنهج المملكة في تحول الطاقة

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قال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم، إن السردية السعودية بشأن التحول في الطاقة تحصل على المزيد من الزخم والشعبية وما هو أساسي وما تسعى إليه المملكة وما تسميه الحكومة السعودية بالحلم الأخضر لانتقال الطاقة يرتكز على الابتكار، مشيرا إلى اعتراف دولي بنهج المملكة في تحول الطاقة.

وأضاف في جلسة خاصة عن احتجاز الكربون بالمنتدى الاقتصادي العالمي"علينا تحفيز المبتكرين والمفكرين والشركات في المملكة لطرح حلول يمكن أن تكون بعيدة المنال اليوم ولكن يمكن تحقيقها مع التقدم والمحرك بكامله هو ضمن منظمومة الطاقة التى يقودها الأمير عبد العزيز بن سلمان وهم يضعون بعض الحلول ويدفعون ببعض الدراسات تتعلق باحتجاز الكربون واستخدامه".

أضاف "أن السعودية تستثمر حيث يجب ولاسيما في الابتكار والمملكة تركز على القيادة في مجال الطاقة وهي المنصة العالمية التي تمثلها السعودية اليوم بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وطرح تحدٍ للمبتكرين الشباب في العالم، مشيرا إلى أن الاقتصاد دائري الكربون سيكون مسعى عالميا.