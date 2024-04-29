وزير الاقتصاد البحريني: دول الخليج لديها خارطة واضحة لنشر الذكاء الاصطناعي

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قال وزير المالية والاقتصاد في البحرين الشيخ سلمان بن خليفة، إن قيادات دول مجلس التعاون الخليجي لديها خارطة واضحة لنشر الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات والصناعات.

وأضاف بن خليفة، خلال جلسة "القدرة التنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي"، ضمن جلسات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، اليوم الاثنين، أن دول الخليج تتوافر فيها عناصر ومقومات هامة تشمل المواهب البشرية والبنية التحتية والبيئة التشريعية وهو ما يدعم تحفيز النمو المستدام والقدرة على تنفيذ الرؤى والبرامج المحفزة للنمو.

جدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة "جنرال أتلانتيك"، وليام فورد، قال إن التقنية الحيوية والذكاء الاصطناعي بحاجة إلى رؤوس أموال بين 5 – 6 تريليونات دولار، لكن هناك حاجة إلى حلول وأفكار جديدة وخلاقة لأنه لا يمكن حل المشاكل عبر ضخ الأموال فقط.

وأعرب في جلسة حول الاستثمار في الظروف العالمية ضمن جلسات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، اليوم الاثنين، عن تفاؤله بالاقتصاد العالمي في ظل وجود ديناميكية كبيرة في الأسواق رغم المشاكل والتحديات.

وأضاف أن العالم يشهد المزيد من التطورات في قطاعات هائلة منها تحول الطاقة، مشيراً إلى أن بيئة ريادة الأعمال تتطور وتخلق فرصا، وسيجد المستثمرون الطريق للعيش مع هذه التقلبات.