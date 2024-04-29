وزارة التموين المصرية: توريد 900 ألف طن قمح محلي حتى الآن

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قال وزير التموين المصري علي المصيلحي في بيان، اليوم الاثنين، إن مصر، وهي من كبار مستوردي القمح، استطاعت توريد 900 ألف طن قمح محلي من المزارعين منذ بدء موسم الحصاد في 13 أبريل/نيسان وحتى اليوم.

قالت وزارة التموين المصرية في بيان اليوم الاثنين، إن مصر، وهي من كبار مستوردي القمح، استطاعت توريد 900 ألف طن قمح محلي من المزارعين منذ بدء موسم الحصاد في 13 أبريل/نيسان وحتى اليوم، وهو ما يمثل حوالي 30% من المستهدف توريده خلال الموسم الحالي.

وقالت الوزارة إن مصر تستهدف توريد 3.5 مليون طن من القمح المحلي في موسم 2024.

وأضافت أن معدل التوريد اليومي بلغ 120 ألف طن مقابل 80 ألف طن في المواسم السابقة، وفقا لـ"رويترز".

وتنتج مصر كميات من القمح تتراوح بين 9 و10 ملايين طن سنويًا، وفق تقديرات وزارة الزراعة، في حين زرعت الموسم الماضي نحو 3.2 مليون فدان مقارنة بنحو 3.6 مليون فدان في الموسم السابق له، وفق بيانات وزارة الزراعة.

وتستورد وزارة التموين كميات إضافية من القمح بجانب المشتريات المحلية، لتوفير احتياجات منظومة الخبز المدعم من الدقيق، والتي يستفيد منها نحو 72 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية، ويتم إنتاج من 250 إلي 275 مليون رغيف يوميًا.

جدير بالذكر أن إجمالي واردات مصر من القمح خلال الربع الأول من العام الجاري قفز بنسبة 21% لتسجل نحو 3.35 مليون طن مقابل 2.75 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتستورد مصر القمح من نحو 22 منشأ مختلفا، كان آخرها مولدوفا، ولاتفيا، وليتوانيا، والبرازيل، والهند، وصربيا، لكنها في الغالب تعتمد على نحو 11 منشأ فقط، وأبرزهم روسيا.

ووفق بيانات اطلعت عليها "العربية Business"، بلغت الواردات من روسيا وأوكرانيا في الربع الأول من العام الجاري نحو 3.2 مليون طن، مثلت أكثر من 95% من إجمالي الواردات، مقارنة بما لا يتجاوز 2.64 مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي.