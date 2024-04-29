"الكويت الوطني" يتوقع نمو اقتصاد السعودية 1.2% في 2024 و4.2% في 2025

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توقع بنك الكويت الوطني اليوم الاثنين، أن يتحول الاقتصاد السعودي لتحقيق نمو حقيقي نسبته 1.2% في العام الحالي تتسارع إلى 4.2% في 2025 مع تسارع النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي.

وقال البنك في تقرير، إن من المتوقع أن يبقى النمو غير النفطي بالمملكة مستقرا عند 3.7% في 2024 من 3.8% في العام الماضي لكنه سيتسارع إلى 4.2% في 2025 بدعم من خفض الفائدة.

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وأشار إلى أن القطاع النفطي، الذي انكمش 9% في 2023 نتيجة خفض المملكة لإنتاجها امتثالا لقرار تحالف "أوبك+" وتوقع، وفقا لوجهة نظره حول العوامل المحركة لسوق النفط، أن يظل إنتاج النفط السعودي عند مستواه الحالي طوال 2024 وهو ما سيؤدي لانكماش القطاع 5.2% في العام الحالي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

لكنه قال إن عودة الإنتاج للارتفاع تدريجيا في 2025 سيدعم القطاع ليحقق نموا نسبته 3.7% العام المقبل.

وأضاف "قد تتحسن الآفاق الاقتصادية في حالة زيادة إنتاج النفط بمعدل أعلى من المتوقع في عامي 2024-2025، في حين تتمثل المخاطر الجوهرية التي قد تؤثر سلبا على التوقعات في نمو القطاع غير النفطي بوتيرة أضعف من المتوقع، الأمر الذي قد ينجم عن تباطؤ نمو الإنفاق الحكومي أو الضغوط الناجمة عن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة".

وتوقع التقرير أن يكون عجز الموازنة المسجل في عامي 2024-2025 محدودا بين 1.7% و2% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل ارتفاع الإيرادات النفطية على خلفية ارتفاع توزيعات أرباح أرامكو والزيادة المتواضعة للنفقات الحكومية.

وأضاف أن التضخم سيواصل التراجع ليبلغ متوسطه 1.8% و2% في 2024 و2025 على الترتيب بالمقارنة بمتوسط عند 2.3% في 2023.