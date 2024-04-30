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أداء اقتصاد ألمانيا ( تعبيرية - iStock)
أداء اقتصاد ألمانيا (صورة تعبيرية - iStock)

ألمانيا تتجنب الركود.. نمو الاقتصاد بشكل طفيف في الربع الأول 2024

نمو 0.2% مقارنة بـ0.1% التوقعات

دبي - العربية Business
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نجا الاقتصاد الألماني من الركود في بداية العام، وحقق نموا متواضعا ولكن أكثر من المتوقع بفضل الاستثمار في البناء والصادرات.

وأظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاءات يوم الثلاثاء أن الاقتصاد نما بشكل طفيف في الربع الأول، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% مقارنة بفترة الثلاثة أشهر السابقة بشروط معدلة.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة بنسبة 0.1%.

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كما قام مكتب الإحصاءات بتعديل بيانات الربع الأخير من العام الماضي إلى انكماش بنسبة 0.5%، من انخفاض أكثر تواضعا بنسبة 0.3% في التقارير السابقة.

وأظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، يوم الاثنين، ارتفاعا طفيفا في التضخم في ألمانيا في أبريل/ نيسان بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض أسعار الطاقة بمعدل أقل مقارنة بالأشهر السابقة.

وارتفعت أسعار المستهلكين الألمان، المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، 2.4% في أبريل/ نيسان، مقارنة مع 2.3% على أساس سنوي في مارس/ آذار.

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