اتجاه لتدشين منطقة تجارة حرة مصرية ليبية في منطقة الجوف

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أعلن محمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة أن الغرفة بصدد دراسة تدشين منطقة تجارة حرة مشتركة بين مصر وليبيا في منطقة الجوف والتي تقع جنوب شرق ليبيا، بالتعاون مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات.

وجاء ذلك في بيان أصدرته الغرفة اليوم الثلاثاء بشأن لقاء لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية بحضور رئيس مجلس الإدارة المكلف لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي المكلف منعم ناجى السعيطى، ورئيس مجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة عن الجانب الليبي مصباح العمروني.

من جانبه أكد رافع أن هناك عددا من التغيرات الجمركية خاصة فيما يتعلق بالوكلاء والموزعين والمواصفات، حيث يتم العمل على اعتماد المنتجات التي تتوافق مع المواصفات التي تحتاجها السوق الليبية.

كما أضاف أن اتحاد الصناعات المصرية ينظم زيارة لوفد اقتصادي كبير لليبيا في يونيو المقبل لبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وبحث فرص مشاركة الشركات المصرية في عمليات إعادة الاعمار.

وقال محمد البهي رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، إن الزيارة تستهدف استكشاف العديد من الفرص التصديرية في السوق الليبي خاصة مدن طرابلس ومصراتة وبنغازي، التي تحظي بفرص نمو قوية وتسهم في تعزيز صادراتنا الخارجية ليس بالسوق الليبية فقط وانما للدول المجاورة مثل تشاد والنيجر.

وأضاف البهي أن القطاع الخاص أهمل السوق الليبية بشكل كبير خلال الفترات السابقة رغم أنه أهم الاسواق التصديرية وأقربها لمصر، وكان التعامل يتم بقدر من العشوائية وعدم الاهتمام بجودة المنتج، ما ادى إلى فقدان حصتنا التصديرية في كثير من المنتجات الصناعية لحساب المنتجات التركية.

وأضاف أن الأمر يحتاج لضوابط واضحة بشأن جودة المنتجات المصدرة والعمل على تحسين الصورة الذهنية للمنتجات المصرية في ليبيا، منوها إلى استجابة قطاع الاتفاقيات التجارية المصرية لطلب الجانب الليبي إلزام المصدرين المصريين بشهادات المنشأ في المنافذ الجمركية خاصة منفذ السلوم.

وانتقد البهي عدم وجود مكتب للتمثيل التجاري المصري داخل ليبيا وأيضا عدم وجود أنظمة مصرفية وبنكية لتعزيز حركة التجارة المشتركة وخدمة المصدرين.

من جانبه قال منعم ناجى، رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إن الأوضاع الأمنية باتت أكثر استقرارا وإن الدولة الليبية تعمل على تنفيذ مشروعات لاستكمال عمليات الإعمار وأيضا تطوير الموانئ منوها أنه تم الإعلان عن تأسيس منطقة تجارة حرة في بنغازي ومنطقتين حرة جافة حيث تستهدف ليبيا حاليا أن تكون مركزا لتجارة الترانزيت لخدمة السوق المحلية والدول الحبيسة في أفريقيا.

أضاف أن ليبيا تستهدف تسهيل تدفقات السلع المصرية إلى السوق الليبي شريطة الالتزام بمستويات الجودة المطلوبة، لافتا أن الواردات التركية اقتنصت حصة كبيرة من الواردات الصناعية للسوق الليبي.

وقال إن غياب الشحن البحري المباشر بين مصر ليبيا أحد الأسباب في تراجع الصادرات المصرية مطالبا بدراسة إنشاء خط ملاحي مشترك.

وأضاف أن هناك مشكلة في دخول منتجات مصرية لا تلتزم بالمواصفات المطلوبة من خلال المنافذ البرية وأن هناك سعيا بالتعاون مع الجانب المصري لحل هذّه المشكلة.