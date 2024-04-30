ارتفاع صافي أصول البنك المركزي السعودي الأجنبية 22.13 مليار دولار في مارس

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أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي اليوم الثلاثاء أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك ارتفع بمقدار 22.13 مليار دولار في مارس/آذار مقارنة بالشهر السابق.

وبحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي في شهر مارس 2024 والتي صدرت اليوم الثلاثاء، فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 1.628 تريليون ريال (434.08 مليار دولار) من 1.545 تريليون ريال (411.95 مليار دولار) في فبراير/شباط.

وارتفع إجمالي الموجودات إلى 4.97 تريليون ريال، في مارس مقابل 4.88 تريليون ريال، في شهر فبراير السابق عليه، بنسبة نمو 1.8%.

وبلغت قيمة مطلوبات المصارف من الحكومة 550.7 مليار ريال، مقابل 546.8 مليار ريال، فني شهر فبراير الماضي، فيما بلغت قيمة مطلوبات المصارف من القطاع الخاص نحو 2.59 تريليون ريال، مقابل 2.57 تريليون ريال، في شهر فبراير.

وتراجعت استثمارات البنك المركزي السعودي في أوراق مالية بالخارج، بنسبة 1.5 %، إلى 1013.7 مليار ريال، بنهاية شهر مارس الماضي.

وبلغت قيمة الودائع لدى البنوك في الخارج بنهاية مارس 2023 نحو 404.57 مليار ريال، مقابل 337.61 مليار ريال، في مارس 2023 بنسبة نمو سنوية 19.8%.