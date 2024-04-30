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اقتصاد أوروبا

استقرار التضخم في منطقة اليورو يدعم سيناريو خفض الفائدة خلال يونيو

مع عودة الاقتصاد إلى النمو

دبي - العربية Business
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استقر التضخم في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة عند 2.4% في أبريل من 2024، بينما عاد الاقتصاد إلى النمو في الربع الأول، وفقًا للأرقام الأولية التي نشرت اليوم الثلاثاء.

وكان معدل التضخم الرئيسي البالغ 2.4% متماشيا مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم. وانخفض التضخم الأساسي، باستثناء الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، إلى 2.7% من 2.9% في مارس.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بعد انكماش بنسبة 0.1% في الربع الرابع في منطقة اليورو.

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تتزايد توقعات السوق بأن يبدأ المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في السادس من يونيو/حزيران. وتشير أسعار سوق المال حاليا إلى احتمال بنسبة 70% تقريبا لخفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران، وفقا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية، مع رهانات أعلى بأن يتم خفض أسعار الفائدة في يوليو أو سبتمبر.

صرح عدد من أعضاء البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر أنهم يتوقعون تخفيض سعر الفائدة في يونيو، مشيرين إلى الحاجة إلى منع التباطؤ المفرط في اقتصاد منطقة اليورو. كما أشاروا إلى المخاطر الناجمة عن أسعار النفط والتقلبات في الشرق الأوسط.

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