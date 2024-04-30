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iStock- صادرات صناعة اقتصاد الصين
تراجع نشاط المصانع في الصين تعبيرية - "آيستوك"
اقتصاد الصين

تراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي في الصين خلال أبريل

سجل 50.4 نقطة انخفاضا من 50.8 نقطة في مارس

دبي - العربية.نت
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توسع نشاط المصانع في الصين خلال أبريل للشهر الثاني على التوالي, إذ أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي بلغ 50.4 نقطة في أبريل.

وجاءت قراءة المؤشر متماشية مع متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته "بلومبرغ" والتي كانت عند 50.3 نقطة، إلا أن المؤشر تراجع قليلا من 50.8 نقطة المسجلة في مارس،علما أن الخمسين نقطة تفصل بين النمو والانكماش.

وقال، كبير الإحصائيين في الهيئة، تشاو تشينغ خه، إن الرقم لا يزال فوق خط الازدهار والكساد، مما يشير إلى أن أنشطة قطاع الصناعات غير التحويلية في الصين واصلت توسعها خلال الشهر الجاري وفق وكالة "شينخوا".

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وأظهرت البيانات أن المؤشر الفرعي لقطاع الخدمات بلغ 50.3 خلال أبريل الجاري، انخفاضا من 52.4 المسجل خلال مارس الماضي، ما يعكس تراجع النمو.

وشهدت الخدمات المتعلقة بالنقل بالسكك الحديدية والنقل البري وقطاع البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والإذاعة والتلفزيون والبث عبر الأقمار الاصطناعية نموا سريعا في أبريل الجاري، في حين سجلت الخدمات في قطاعي سوق رأس المال والعقارات انكماشا.

وارتفعت مستويات النشاط في قطاع البناء مع تسارع بناء مرافق البنية التحتية، حسبما أفاد تشاو.

ووصل المؤشر الفرعي لقطاع البناء إلى 56.3 خلال الشهر الجاري، مرتفعا من 56.2 المسجل خلال الشهر السابق. ووصلت قراءة توقعات أعمال القطاع إلى مستوى مرتفع بلغ 56.1، مما يظهر الثقة المتزايدة لشركات البناء في التطورات الأخيرة في الصناعة.

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