توظيف أكثر من 73 ألف سعودي في القطاع الخاص خلال الربع الأول من 2024

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ساهم صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي في دعم توظيف 73.878 مواطن ومواطنة عبر برامج ومبادرات الصندوق للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من عام 2024.

وأشار الصندوق إلى أن عدد المستفيدين والمستفيدات من خدمات وبرامج الإرشاد والتدريب والتمكين التي قدمها الصندوق خلال الربع الأول من عام 2024 تجاوز 1.1 مليون مستفيد ومستفيدة، كما تجاوز عدد المنشآت المستفيدة من خدمات الصندوق خلال ذات الربع 72 ألف منشأة في مختلف قطاعات سوق العمل ومن مختلف مناطق المملكة منها حوالي 88% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما بلغ إجمالي المبالغ المصروفة على برامج الدعم خلال الربع المذكور وصلت إلى 2.13 مليارات ريال.

ويعمل الصندوق باستمرار على تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل، وبما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية واستراتيجية سوق العمل.

يذكر أن استراتيجية الصندوق -التي دُشنت في الربع الأول من العام الماضي- ساهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، وتهدف لتحقيق ثلاث غايات رئيسية تتمثل في تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، وتحسين العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين التوظيف واستدامته في القطاع الخاص.