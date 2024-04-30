رئيس "هاباغ لويد" يتوقع انتهاء أزمة البحر الأحمر قبل نهاية 2024

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قال الرئيس التنفيذي لشركة شحن الحاويات الألمانية "هاباغ لويد" رولف هابن يانسن، أمس الاثنين، إنه يتوقع انتهاء أزمة حركة السفن في البحر الأحمر قبل نهاية العام.

وتواجه الشركات المشغلة للسفن أزمة منذ فترة طويلة، إذ يهاجم المسلحون الحوثيون المتمركزون في اليمن السفن المبحرة في البحر الأحمر، وهو أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم، مما يتسبب في تغيير مسار السفن والمرور عبر جنوب القارة الأفريقية وهو أمر مكلف، بحسب "رويترز".

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وأضاف يانسن في حلقة نقاشية عبر الإنترنت نظمتها الشركة "توقعي الشخصي أن تنتهي أزمة البحر الأحمر قبل نهاية 2024".

وذكر أنه أكثر تفاؤلا إلى حد ما بشأن مدة الأزمة مقارنة بمتوسط التوقعات ​​في قطاع الشحن.

كان متحدث باسم مجموعة هاباغ لويد الألمانية للشحن، قال سابقا، إن الشركة تواصل توجيه سفنها للدوران حول رأس الرجاء الصالح في الوقت الحالي بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

وأضاف المتحدث أن المجموعة ترحب أيضا بمشاركة الجيش الألماني المزمعة في مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي لحماية الشحن في البحر الأحمر، وفقا لـ "رويترز".