مصر وروسيا البيضاء توقعان اتفاقيتين لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين

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وقعت مصر وروسيا البيضاء اليوم الثلاثاء اتفاقيتين بهدف تعزيز التجارة المشتركة والاستثمار بين البلدين.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان إن مصلحة الجمارك المصرية وقعت اتفاقا مع لجنة الجمارك الحكومية في روسيا البيضاء لحماية وتطوير المصالح الاقتصادية والجمركية وتعزيز كفاءة الرقابة الجمركية على البضائع والمركبات المتنقلة بين البلدين.

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وأضاف البيان أن الاتفاق تضمن النص على تنفيذ مشروع تجريبي لتبادل المعلومات حول حركة البضائع والمركبات بين البلدين لمدة 12 شهرا من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

ووفقا للبيان، جاء ذلك في إطار اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المجال الجمركي التي سبق إبرامها بين الجانبين في 19 فبراير/شباط 2020.

وفي بيان منفصل، أعلن مجلس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر والوكالة الوطنية للاستثمار والخصخصة في روسيا البيضاء لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمار بين البلدين.

ونقل البيان عن رئيس الهيئة حسام هيبة قوله إن مذكرة التفاهم تأتي بهدف تبادل الخبرات لتعزيز مناخ الأعمال على النحو الذي يدفع نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في البلدين.

وأوضح هيبة أن مذكرة التفاهم تضمنت تشجيع تبادل المعلومات بين الطرفين فيما يتعلق بفرص الاستثمار والقوانين واللوائح والسياسات المتعلقة ببيئة الاستثمار في مصر وروسيا البيضاء، مع السعي لجعلها متاحة لمجتمع الأعمال في البلدين لتسهيل الاستثمار وتعزيز المشاريع المشتركة.

وأضاف أن المذكرة تعمل على تشجيع تبادل وفود وزيارات الأعمال من أجل التعرف على أفضل الممارسات والخبرات لكل طرف في مجال ترويج الاستثمار، وكذا التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات التي تستهدف المستثمرين في البلدين، إلى جانب تنظيم لقاءات توافقية بين رجال الأعمال والشركات من أجل تعزيز التواصل وتيسير الشراكات.