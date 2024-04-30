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بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية
اقتصاد السعودية

وزير الصناعة والثروة المعدنية يرعى أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024

يقام خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو المقبل

دبي - العربية.نت
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يرعى وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024، الذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو 2024م، الموافق لتاريخ 27 إلى 30 شوال 1445هـ بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويتضمن أربعة معارض متخصصة في مجالا؛ت القطاع البلاستيكي والبتروكيماويات، والطباعة والتغليف، والتحول الصناعي، وتكنولوجيا الصناعة، والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد، والمعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية التاسع عشر، والمعرض السعودي للطباعة والتغليف التاسع عشر، والمعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية الثاني، والمعرض السعودي للتصنيع الذكي الثاني، بمشاركة أكثر من 460 شركة من 23 دولة، منها 284 شركة عالمية و176 شركة محلية.

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وسيقام على هامش الفعالية، منتدى أسبوع الصناعة تتخلله عدد من الجلسات الحوارية، يشارك فيها خبراء وتنفيذيون في مجال القطاع البلاستيكي والبتروكيماويات والطباعة والتغليف، ومختصون في مجال الصناعة، على مدى ثلاثة أيام لمناقشة التحول الصناعي وتكنولوجيا الصناعة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.

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