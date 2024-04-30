"آرثر دي ليتل": السعودية في طريقها لتصبح مركزاً رائداً في مجال التقنية المالية

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توقعت شركة آرثر دي ليتل للاستشارات الإدارية مستقبلا مزدهرا لقطاع التنمية المالية في السعودية قائلة إن المملكة تمضي في الطريق الصحيح لتصبح مركزا رائدا في هذا المجال بفضل الإجراءات الاستراتيجية لتحفيز الابتكار.

وأشارت الشركة في تقرير لها إلى ارتفاع عدد شركات التقنية المالية بالمملكة من 89 شركة في 2022 إلى نحو 200 في 2023، بينما استقطب القطاع استثمارات تجاوزت 4 مليارات ريال في السنوات الخمس الأخيرة.

وعزت هذا التقدم إلى مبادرات محورية مثل فنتك السعودية والبيئة التشريعية التجريبية للتقنية المالية (ساندبوكس) التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالإضافة إلى الدعم والتمويل الكبير الذي تقدمه كيانات كبيرة مثل الشركة السعودية للاستثمار الجريء للشركات الناشئة، بدعم من هيئة السوق المالية وبرنامج تطوير القطاع المالي الذي أطلق صندوقا بقيمة 300 مليون ريال يركز على الشركات الناشئة في القطاع وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأشار التقرير إلى أن النمو جاء مدعوما أيضا بتعزيز الشراكات المالية لتشجيع التعاون عبر الحدود ودعم شركات التقنية المالية السعودية في مشاريعها الدولية وهو ما سيكون له دور فعال في تحقيق النجاح على المدى الطويل.

وقال الشريك والرئيس المشارك لقسم ممارسات التقنية المالية العالمي في آرثر دي ليتل، أرجون فير سينغ، "يظهر جليا التزام المملكة بتعزيز منظومة حيوية وشاملة للتقنية المالية، وذلك من خلال التحسينات التنظيمية الشاملة والضخ الاستراتيجي لرأس المال في القطاع".

وجاء في التقرير أن "أكثر من 100 ألف شخص شارك في فعاليات تتعلق بالتقنية المالية والدورات التدريبية والتدريب الداخلي التي نظمتها مبادرة فنتك السعودية، وهذه التطورات تعكس تحولا نحو خدمات مالية أكثر سهولة ويسهل الوصول إليها للمستهلكين، بما يتماشى مع احتياجات وتفضيلات مستخدمي اليوم ذوي الخبرة الرقمية، ما يعكس أهداف رؤية 2030 لخلق اقتصاد متنوع ومستدام".

وذكرت آرثر دي ليتل أن مسار التقنية المالية في المملكة يتضمن تعزيزات استراتيجية في مجالات مثل تعزيز مكانة المملكة عالميا وتقوية الشراكات الدولية وتبسيط الأطر التنظيمية وتوسيع سبل التمويل ورعاية المواهب وتطوير الاستثمار في البنية التحتية.

وأضافت أنه من خلال الحفاظ على الزخم في هذه القطاعات، ستعزز المملكة منظومتها للتقنية المالية وتدعم المستثمرين والمبتكرين على المستويين المحلي والعالمي.

وتوقعت أن يسهم قطاع التقنية المالية في السعودية بشكل أساسي في تحقيق أهداف رؤية 2030، مشيرة إلى أن الاستمرار في الالتزام بالابتكار واعتماد استراتيجيات مرنة يشكلان عاملين رئيسيين للحفاظ على ريادة المملكة في مجال التقنية المالية.