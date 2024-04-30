"بي إم آي" تتوقع نمو اقتصاد السعودية غير النفطي 3.4% في الربع الأول
نمو إنفاق الأسر في السعودية بمعدل حقيقي قدره 3.4% خلال 2024
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توقعت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية 3.4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري.
وقالت "بي.إم.آي" في تقرير إن ذلك سيمثل تباطؤا على أساس فصلي مقارنة مع نمو 4.2% في الربع الأخير من العام الماضي.
وتتوقع "بي.إم.آي" أن يعود النمو إلى المنطقة الإيجابية في الفصول المقبلة مع تبدد التأثيرات السلبية لفترة الأساس على القطاع النفطي، وانتعاش النمو مع الاقتراب من نهاية العام بسبب خفض منتظر لأسعار الفائدة، وزيادة النمو بنهاية العام جراء خفض أسعار الفائدة، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
من ناحية أخرى، رجحت بي.إم.آي أن ينمو إنفاق الأسر في السعودية بمعدل حقيقي قدره 3.4% خلال 2024 إلى 1.29 تريليون ريال، ليتباطأ من نمو بنسبة 5.1% في 2023، إذ تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الاقتصاد الأوسع، وتفرض ضغوطا على قدرة المستهلكين على الإنفاق في النصف الأول من العام الحالي.
وذكرت أن التضخم الآخذ في الانحسار سيشكل عاملا مواتيا للإنفاق الاستهلاكي في بقية 2024.
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