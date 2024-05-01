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تعد الولايات المتحدة الأميركية والصين وألمانيا واليابان والهند أكبر الاقتصادات في العالم في عام 2024، وفقاً لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الخاصة بها. ويعد الناتج المحلي الإجمالي بمثابة مقياس رئيسي لتقييم حجم اقتصاد الدولة.

ويتضمن النهج التقليدي لقياس الناتج المحلي الإجمالي لبلد ما طريقة الإنفاق، حيث يتم اشتقاق الإجمالي من خلال تجميع الإنفاق على السلع الاستهلاكية الطازجة، والاستثمارات الجديدة، والنفقات الحكومية، وصافي قيمة الصادرات.

وهذه أكبر 10 اقتصادات في العالم لعام 2024، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي:

الولايات المتحدة الأميركية

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي: 2.7%

تحافظ الولايات المتحدة على مكانتها باعتبارها الاقتصاد العالمي الرئيسي وصاحبة أكبر ناتج محلي إجمالي، وتحافظ بثبات على مكانتها على القمة منذ عام 1960 إلى عام 2023. ويتباهى اقتصادها بتنوع ملحوظ، مدفوعا بقطاعات مهمة، بما في ذلك الخدمات والتصنيع والتمويل والتكنولوجيا. تتمتع الولايات المتحدة بسوق استهلاكية كبيرة، وتعزز روح الابتكار وريادة الأعمال، وتمتلك بنية تحتية مرنة، وتتمتع بظروف عمل مفيدة.

الصين

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي: 4.6%

شهدت الصين طفرة ملحوظة في تقدمها الاقتصادي، حيث انتقلت من المرتبة الرابعة في عام 1960 إلى المرتبة الثانية في عام 2023. ويعتمد الاقتصاد الصيني في الغالب على التصنيع والصادرات والاستثمار. إنها تمتلك بكل فخر قوة عاملة واسعة النطاق، ودعماً حكومياً قوياً، وتطورات في البنية التحتية، وسوقاً استهلاكية سريعة التوسع.

ألمانيا

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي: 0.2%

يركز الاقتصاد الألماني بقوة على الصادرات ويشتهر بالدقة في قطاعات الهندسة والسيارات والكيماويات والأدوية. وهي تستمد ميزة من قوتها العاملة الماهرة، ومبادرات البحث والتطوير القوية، والالتزام الواضح بتعزيز الابتكار.

اليابان

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي: 0.9%

يتميز الاقتصاد الياباني البارز بالتكنولوجيا التقدمية، وبراعة التصنيع، وصناعة الخدمات. تشمل القطاعات البارزة مجالات السيارات والإلكترونيات والآلات والمجالات المالية. علاوة على ذلك، تحظى اليابان بالتقدير لأخلاقيات العمل التي لا تتزعزع، والتقدم التكنولوجي الرائد، والصادرات الاستثنائية ذات الجودة العالية.

الهند

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي: 6.8%

وتحتل الهند المرتبة الخامسة في تصنيفات الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2024. ويتميز اقتصاد الهند بالتنوع والنمو السريع، تغذيه القطاعات الرئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات والزراعة والتصنيع. وتستفيد الدولة من سوقها المحلية الواسعة، وقوة العمل الشابة والماهرة تكنولوجياً، والطبقة المتوسطة الآخذة في التوسع.

المملكة المتحدة

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي: 0.5%

يتكون اقتصاد المملكة المتحدة من مزيج من الخدمات والتصنيع والتمويل والقطاعات الإبداعية. تعمل لندن كمركز مالي عالمي، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، تشكل تحالفاتها التجارية والعولمة التوسع الاقتصادي للمملكة المتحدة.

فرنسا

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي: 0.7%

من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا 2920 مليار دولار أميركي في عام 2023. ويتميز اقتصاد فرنسا بالتنوع، مع التركيز على صناعات مثل الطيران والسياحة والسلع الفاخرة والزراعة. تشتهر فرنسا بنظام الرعاية الاجتماعية القوي، والبنية التحتية المتطورة، والاستثمارات الكبيرة في البحث والتطوير.

إيطاليا

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي: 0.7%

تفتخر إيطاليا بسوق متطور للغاية باعتبارها ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. تشتهر البلاد بقطاع الأعمال المؤثر والرائد والصناعة الزراعية الدؤوبة والتنافسية.

البرازيل

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي: 2.2%

يُظهر الاقتصاد البرازيلي مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل الزراعة والتعدين والتصنيع والخدمات. والجدير بالذكر أنها مركز عالمي بارز للإنتاج الزراعي والتصدير. هناك عدة عوامل، بما في ذلك أسعار السلع الأساسية، والاستهلاك المحلي، وتقدم البنية التحتية، تشكل نمو الاقتصاد البرازيلي.

كندا

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي: 1.2%

يعتمد الاقتصاد الكندي بشكل كبير على موارده الطبيعية الوفيرة، بما في ذلك النفط والغاز والمعادن والأخشاب. علاوة على ذلك، تفتخر الدولة بقطاع خدمات مزدهر، وقاعدة صناعية راسخة، وتفاني ثابت في تعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي.