اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
حقل قمح في أوكرانيا (رويترز)
حقل قمح في أوكرانيا (رويترز)
اقتصاد

ارتفاع صادرات أوكرانيا من الحبوب في أبريل إلى 6.3 مليون طن

41.4 مليون طن صادرات الحبوب الأوكرانية في 10 أشهر

كييف- رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الأربعاء أن صادرات البلاد من الحبوب ارتفعت إلى 6.3 مليون طن في أبريل/ نيسان من 5.5 مليون طن في مارس/آذار.

وأظهرت البيانات أن ذلك كان مقسما بين 4.1 مليون طن من الذرة و1.9 مليون طن من القمح و231 ألف طن من الشعير.

وفي الشهور العشرة الأولى من الموسم التسويقي الذي بدأ في يوليو/ تموز 2023 وينتهي في يونيو/ حزيران 2024، بلغت صادرات الحبوب الأوكرانية 41.4 مليون طن مقابل 41.6 مليون في الفترة نفسها قبل عام.

الإمارات وأوكرانيا تبرمان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة اقتصاد اقتصاد الإمارات وأوكرانيا تبرمان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

وكانت الصادرات آنذاك 15.8 مليون طن من القمح و22.9 مليون طن من الذرة و2.2 مليون طن من الشعير.

كان مصدر بالقطاع قد قال الشهر الماضي إن صادرات الحبوب الأوكرانية قد تصل إلى ما بين ستة وسبعة ملايين طن في أبريل/ نيسان على الرغم من الهجمات الروسية على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.

فأوكرانيا ترسل عادة نحو 95% من صادرات الحبوب عبر موانئها على البحر الأسود.

وتتوقع الحكومة الأوكرانية أنه تم حصد 81.3 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية في 2023، مع فائض قابل للتصدير في 2023-2024 يبلغ حوالي 50 مليون طن.

وقالت الوزارة إن إجمالي محصول الحبوب والبذور الزيتية لعام 2024 قد ينخفض ​​إلى 74 مليون طن، منها 52.4 مليون طن من الحبوب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
استطلاع: نصف الأميركيين يعتقدون أن تيك توك تتلاعب به الصين استطلاع: نصف الأميركيين يعتقدون أن تيك توك تتلاعب به الصين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط