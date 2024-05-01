ارتفاع صادرات أوكرانيا من الحبوب في أبريل إلى 6.3 مليون طن

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الأربعاء أن صادرات البلاد من الحبوب ارتفعت إلى 6.3 مليون طن في أبريل/ نيسان من 5.5 مليون طن في مارس/آذار.
وأظهرت البيانات أن ذلك كان مقسما بين 4.1 مليون طن من الذرة و1.9 مليون طن من القمح و231 ألف طن من الشعير.
وفي الشهور العشرة الأولى من الموسم التسويقي الذي بدأ في يوليو/ تموز 2023 وينتهي في يونيو/ حزيران 2024، بلغت صادرات الحبوب الأوكرانية 41.4 مليون طن مقابل 41.6 مليون في الفترة نفسها قبل عام.
وكانت الصادرات آنذاك 15.8 مليون طن من القمح و22.9 مليون طن من الذرة و2.2 مليون طن من الشعير.
كان مصدر بالقطاع قد قال الشهر الماضي إن صادرات الحبوب الأوكرانية قد تصل إلى ما بين ستة وسبعة ملايين طن في أبريل/ نيسان على الرغم من الهجمات الروسية على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.
فأوكرانيا ترسل عادة نحو 95% من صادرات الحبوب عبر موانئها على البحر الأسود.
وتتوقع الحكومة الأوكرانية أنه تم حصد 81.3 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية في 2023، مع فائض قابل للتصدير في 2023-2024 يبلغ حوالي 50 مليون طن.
وقالت الوزارة إن إجمالي محصول الحبوب والبذور الزيتية لعام 2024 قد ينخفض إلى 74 مليون طن، منها 52.4 مليون طن من الحبوب.
-
طرح 12 فرصة استثمارية جديدة بقطاع التجارة الداخلية في مصر11 شركة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والأجنبية بسحب كراسات الشروطش اقتصاد
-
الرئيس التنفيذي: "سابك" تسعى دائما لاقتناص الفرص في معظم الأسواق العالميةأكد أن الطلب تحسن في الربع الأول لكن وفرة المعروض تضغط على الأسعار شركات
-
"نفط الكويت" توقع مذكرة تفاهم لمشروع للطاقة الشمسية بقدرة غيغاواطبالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء شركات