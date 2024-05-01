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وزارة الاقتصاد الرقمي الأردنية
وزارة الاقتصاد الرقمي الأردنية
اقتصاد الأردن

ارتفاع عدد الشركات المسجلة في الأردن 25% خلال الثلث الأول من عام 2024

283 شركة رأس مالها يقدر بما قيمته نحو 258 مليون دينار

دبي - العربية.نت
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ارتفع عدد الشركات المسجلة في الأردن، خلال الثلث الأول من العام الجاري بنسبة 25%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت 2089 شركة، مقارنة مع 1862شركة في الثلث الأول من 2023.

ومقارنة مع عام 2019، والتي تعطي صورة أوضح عن النتائج مقارنة مع أعوام 2021و2022، ارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 26%.

وأظهرت البيانات أن أعلى أنواع الشركات تسجيلا هي ذات المسؤولية المحدودة، حيث بلغ عددها 1504 شركة وبنسبة 71.9 بالمئة من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 31.3مليون دينار، مما مجموعه 77.6 مليون دينار، خلال الثلث الأول وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

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وانخفض عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها بنسبة 7%، عن نفس الفترة من 2023، وبنسبة 65% عن 2019، حيث فسخت أو شطبت 739 شركة في أول أربعة أشهر من العام الحالي، مقابل 795 شركة في 2023،و2088 شركة في 2019.

ورفعت 283 شركة رأس مالها، بما مجموعه نحو 258 مليون دينار، فيما خفضت 77 شركة أخرى رأس مالها بما مجموعه نحو 18 مليون دينار، ليبلغ محصل الزيادة في رؤوس الأموال خلال الثلث الأول من العام الحالي نحو 239 مليون دينار.

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