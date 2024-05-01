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ذهب في السودان (أرشيفية- رويترز)
الذهب في السودان (أرشيفية - رويترز)
الذهب

السودان وقطر يتفقان على إنشاء مصفاة للذهب في الدوحة

بهدف معالجة صادرات السودان من المعدن الأصفر

دبي - العربية.نت
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اتفق السودان وقطر على إنشاء مصفاة للذهب في الدوحة بالتعاون مع رجال أعمال قطريين من أجل معالجة صادرات السودان من المعدن الأصفر.

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن ذلك جاء خلال لقاء الفاتح عبدالله يوسف وزير التجارة والتموين بوزير التجارة والصناعة القطري محمد حمد بن قاسم آل ثاني على هامش اجتماعات النسخة الثالثة للمنتدى الاقتصادي والتعاون العربي مع دول آسيا وأذربيجان الذى استضافته قطر مؤخرا، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

يشار إلى أن الحرب الدائرة في السودان منذ عدة أشهر شكّلت ضربة قاضية للاقتصاد السوداني الذي كان أصلا مستنزفا بعد سنوات من الحروب والعزلة، مع استمرار إغلاق المصارف وتوقّف حركة الاستيراد والتصدير وانهيار قيمة العملة المحلية.

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واندلعت المعارك في البلاد في أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وخلّفت آلاف القتلى بين عشرة و15 ألف قتيل في مدينة واحدة في إقليم دارفور (غرب)، وفق تقديرات خبراء من الأمم المتحدة.

كما أدى القتال إلى نزوح أكثر من 10 ملايين سوداني داخل البلاد وإلى دول الجوار، وفق وكالة "فرانس برس".

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