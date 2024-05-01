العراق: 12 مايو موعد فتح عطاءات مشروعي مترو بغداد والنجف - كربلاء

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حددت هيئة الاستثمار العراقية، موعد فتح العطاءات على مشروعي مترو بغداد والنجف – كربلاء،. وقال رئيس الهيئة حيدر محمد مكية، مع الشركات الاستثمارية المتقدمة لمشروعي مترو بغداد، ومترو النجف الأشرف - كربلاء، إنه "تم عقد مؤتمر تقني فني لشركات الاستثمار التي تقدمت على مشروعي مترو بغداد ومترو النجف – كربلاء ".

وبين مكية أن "جميع تفاصيل المشروعين من ضمن مسؤولية المستثمر، أما راتب الاستشاري فسيكون على الشركة الفائزة بالعطاء".

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وأضاف أن "يوم الـ12 من مايو/أيار المقبل سيكون الموعد الأخير لتسلم العروض وبعدها يتم فتح العطاءات"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

كانت الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، قالت الشهر الماضي، إن أربع شركات عالمية تقدمت بطلبات لتنفيذ مشروعي مترو بغداد وقطار النجف - كربلاء.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية لوكالة الأنباء العراقية، إنه جرى الإعلان عن مشروع مترو بغداد كفرصة استثمارية في فبراير/شباط الماضي وتم تمديد الإعلان إلى الحادي عشر من أبريل/نيسان الجاري، حيث تقدمت 3 شركات عالمية للاستثمار في مشروع مترو بغداد حتى الآن، وشركة واحدة لمشروع القطار الرابط بين النجف وكربلاء.