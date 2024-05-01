بنوك مركزية خليجية تثبت أسعار الفائدة أسوة بتحركات الفيدرالي

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أبقت بنوك مركزية خليجية على أسعار الفائدة من دون تغيير، اليوم الأربعاء، بعد قرار مماثل من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وقال مصرف الإمارات المركزي في بيان، إنه أبقى على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة من دون تغيير عند 5.40%.

وأبقت لجنة السياسة النقدية في مصرف قطر المركزي، على أسعار الفائدة من دون تغيير عند 5.75% للإيداع و6.25% للإقراض.

وقال المصرف في بيان نشره عبر منصة (إكس)، إنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير بعد تقييم السياسات النقدية الحالية، وسوف يستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية "والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي".

صوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء لصالح إبقاء أسعار الفائدة في اجتماعه السادس على التوالي، وموافقا توقعات الأسواق والمحللين.

وأبقي "المركزي" الأميركي، على سعر الإقراض الرئيسي بين 5.25% و5.50% دون تغيير.