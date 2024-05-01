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تراجع نشاط الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة في أبريل

في ظل انخفاض طلبيات الشراء

واشنطن - رويترز
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انكمش نشاط الصناعات التحويلية الأميركي في أبريل/نيسان في ظل انخفاض طلبيات الشراء، وذلك بعد نمو لفترة قصيرة في الشهر السابق.

قال معهد إدارة التوريدات اليوم الأربعاء إن مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية انخفض إلى 49.2 الشهر الماضي من 50.3 في مارس/آذار، والتي كانت القراءة الأعلى والوحيدة فوق مستوى الخمسين منذ سبتمبر/أيلول 2022.

كان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا تغيرا طفيفا في مؤشر مديري المشتريات ويظل في حدود الخمسين.

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يتأثر قطاع الصناعات التحويلية بارتفاع تكاليف الاقتراض وتحول الإنفاق مرة أخرى إلى الخدمات والابتعاد عن السلع.

وكان الإنفاق على السلع قد تراجع في الربع الأول من العام.

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