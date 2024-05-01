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علي مصيلحي وزير التموين المصري
علي مصيلحي وزير التموين المصري
اقتصاد مصر

طرح 12 فرصة استثمارية جديدة بقطاع التجارة الداخلية في مصر

11 شركة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والأجنبية بسحب كراسات الشروطش

دبي - العربية.نت
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شهد وزير التموين المصري على المصيلحى، فاعلية الإعلان عن تفاصيل طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية، وذلك حضور كبار المستثمرين والمطورين ورؤساء الغرف التجارية والجهات ذات الصلة.

وذكرت وزارة التموين في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا يأتي في إطار تطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، حيث تم طرح عدد 12 فرصة استثمارية جديدة بمحافظات "البحيرة، الأقصر، الشرقية، بنى سويف، السويس، المنيا، جنوب سيناء، الوادي الجديد" على مساحة تقرب من 405 فدان لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة.

وأوضحت الوزارة أن 11 شركة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والأجنبية بسحب كراسات الشروط.

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