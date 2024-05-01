فائض الميزان التجاري السعودي يسجل 424 مليار ريال في 2023

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كشفت بيانات رسمية أن فائض الميزان التجاري السعودي انخفض 49% تقريباً في 2023 إلى 424 مليار ريال، مقارنة مع 830 ملياراً في 2022.

وأوضح تقرير التجارة الدولية لعام 2023 الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن صادرات المملكة سجلت 1.2 تريليون ريال بانخفاض 22.2% فيما بلغت الواردات 776 مليار ريال بارتفاع 9%.

وقالت الهيئة إن قيمة الصادرات البترولية انخفضت 24.3% في 2023، فيما تراجعت الصادرات غير البترولية والتي تشمل إعادة التصدير 13.7%، بينما هبطت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير 21.3%، نقلاً "وكالة أنباء العالم العربي".

وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية 209 مليارات ريال، فيما بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها 63 مليار ريال.

وقالت الهيئة إن منتجات الصناعات الكيمياوية كانت من أهم سلع الصادرات غير البترولية إذ شكلت 29.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية منخفضة 28.5% عن قيمتها في 2022، وتلتها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، حيث مثلت 24.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية وانخفضت 24.2% عن عام 2022.

في المقابل، كانت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها أهم السلع المستوردة، حيث شكلت 22.2% من إجمالي الواردات وارتفعت 24.3% عن عام 2022، وتلتها معدات النقل وأجزاؤها لتشكل 15.3% من إجمالي الواردات وارتفعت 15.2% عن عام 2022.

وكانت الصين الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة بنسبة 16.6% من إجمالي الصادرات في 2023 وتلتها اليابان بنسبة 10.2% من إجمالي الصادرات، ثم الهند بنسبة 9.4% من إجمالي الصادرات. وكانت كل من كوريا الجنوبية والإمارات والولايات المتحدة والبحرين وتايوان وماليزيا وسنغافورة من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر ما نسبته 65.3% من إجمالي الصادرات.

كما كانت الصين أيضا الوجهة الرئيسية الأولى لواردات المملكة لتشكل 20.9% من إجمالي الواردات في 2023 وتلتها الولايات المتحدة بنسبة 9.1% ثم الإمارات بنسبة 6.4%.