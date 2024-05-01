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مؤسسة دولية: تعافي اقتصاد السعودية سيستمر على مدار 2024 وسيتجاوز التوقعات

أكدت أن الناتج المحلي للسعودية نما 1.3% على أساس فصلي في الربع الأول

دبي - العربية.نت
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ذكرت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية اليوم الأربعاء أن الاقتصاد السعودي خرج من دائرة الركود في الربع الأول من العام الجاري، متوقعة أن يواصل تعافيه على مدار العام الجاري وأن يحقق أداء أقوى قليلا من معظم التوقعات الحالية.

وقالت المؤسسة التي مقرها لندن في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن البيانات أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3% على أساس فصلي، بينما خفت حدة وتيرة الانكماش على أساس سنوي من 4.3% في الربع الأخير من العام الماضي إلى 1.8% في الربع الأول من هذا العام.

انكماش اقتصاد السعودية 1.8% في الربع الأول من 2024

وفي وقت سابق اليوم، كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة انكمش 1.8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، وعزت ذلك إلى انكماش النشاط النفطي 10.6%، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية نموا 2.8%.

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وأشارت كابيتال إلى أن البيانات أظهرت أن الأنشطة النفطية نمت 2.4% على أساس فصلي في الربع الأول، إذ ارتفع إنتاج النفط بشكل طفيف من 8.98 مليون برميل في اليوم في الربع الأخير من 2023 إلى 9.01 مليون برميل يوميا في الربع الأول.

وأضافت أن الأنشطة غير النفطية التي تشمل القطاع الخاص نمت 0.5% على أساس فصلي في الربع الأول، بينما انكمشت الأنشطة الحكومية 1% على أساس فصلي، مشيرة إلى أن أداء القطاع الخاص كان جيدا بدعم من إنفاق أقوى للمستهلكين.

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وأوضحت أن استمرار قوة الاقتصاد غير النفطي، إلى جانب تخفيف منتظر لتخفيضات إنتاج الخام اعتبارا من يوليو/تموز المقبل، يعني أن النمو الاقتصادي سيرتفع أكثر على أساس سنوي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، متوقعة أن تسجل المملكة معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 2.8% في 2024، وهو أعلى قليلا من توقعات إجماع خبراء الاقتصاد.

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