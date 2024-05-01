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إحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة
إحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة
اقتصاد

مصر توقع مع فرنسا مذكرة تفاهم لتنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق

المذكرة تضمنت توطين صناعة النقل بالسكك الحديد

دبي - العربية.نت
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وقع وزير النقل المصري كامل الوزير ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي برونو لومير مذكرة تفاهم اليوم الأربعاء لاستكمال تعاون الوزارتين في توطين صناعة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي وتنفيذ الخط السادس للمترو بمصر.

وأوضح الوزير في بيان لوزارته أن عملية التوطين ستتم من خلال إنشاء مجمع صناعي يضم مصنعين أحدهما لتصنيع الأنظمة الكهربائية والتحكم والآخر للوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي بمختلف أنواعها على مساحة 66 فدانا بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

وقال إن المجمع سينتج جميع المكونات الكهروميكانيكية وجزءا كبيرا من الوحدات المتحركة للخط السادس للمترو، علاوة على تصنيع كافة المكونات الكهروميكانيكية المطلوبة لتطوير الخط الأول لمترو وترام الرمل وكذلك تصنيع نظم الإشارات لخطوط السكك الحديدية المختلفة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وأضاف أنه سيتم تصدير منتجات المجمع إلى جميع دول العالم وتحقيق عائد اقتصادي للبلاد.

وسيوفر المجمع، وفقا للبيان، أكثر من 1200 فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين.

وجاء في البيان أنه سيتم التعاون مع الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ عدد من مشروعات النقل مثل مترو أبو قير وترام الرمل ومد الخط الأول للمترو من المرج الجديدة وحتى شبين القناطر وازدواج وتطوير خط سكة حديد شربين كفر الشيخ قلين دمنهور.

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