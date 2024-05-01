وزيرة الهجرة: شهر سماح لاستكمال إجراءات الدفع في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

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أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، أنه في ضوء انتهاء العمل بقانون "استيراد السيارات للمصريين بالخارج"، وفق الضوابط السابق الإعلان عنها، ومع ورود العديد من الاستفسارات من المصريين بالخارج، فقد وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالسماح باستقبال التحويلات من الخارج لمدة شهر من تاريخ انتهاء القانون المشار إليه.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي بهدف استكمال قبول التحويلات الواردة لمن أبدى الجدية في التقدم للمرحلة الثانية من المبادرة، وصدر له أمر دفع على المنصة الإلكترونية، لا سيما وأن هناك العديد من التحويلات العالقة والمتأخرة وعدد آخر من الحالات التي تحتاج آليات بديلة نظراً لوجود صعوبات في إتمام تحويل المبلغ النقدي من الخارج قبل انتهاء المبادرة، نتيجة أسباب مُختلفة خارجة عن إرادتهم رغم جديتهم.

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وأوضحت السفيرة سها جندي، أن القرار يأتي بهدف الحرص على حل مختلف المشكلات، لاستكمال تلك الإجراءات لمن قام بالتسجيل في مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، خاصة للمصريين بالخارج في دول النزاعات أو الدول التي تمنع التحويلات الدولارية خارجها، ولهذه الأسباب لم يتمكنوا من استكمال إجراءات الدفع.

وحول الآليات البديلة، أوضحت وزيرة الهجرة أنه تمت الموافقة على إتاحة استخدام آليات بديلة لاستفادة المصريين المقيمين في دول نزاعات أو ممن يواجهون عوائق في التحويل البنكي وقاموا بالتسجيل على التطبيق للمساواة بين الجميع في الاستفادة من مبادرة السيارات.

وتابعت وزيرة الهجرة أنه سيتم إتاحة تلك البدائل، خلال مدة شهر السماح، بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية، حيث تم التنسيق مع مختلف الجهات، لإتاحتها وتشمل:

(1) إتمام تحويل المبالغ عن طريق شركات الصرافة بالخارج.

(٢) التحويل من خلال شركة ويسترن يونيون western union

(٣) التحويل من حساب أحد الأقارب من الخارج.

(٤) جلب المبلغ من الخارج نقدا بالعملة الدولارية وإثباته عند الدخول من المنافذ الجوية أو البحرية وإيداعه بحساب المبادرة بالبنك الأهلي المصري.