استقرار طلبات إعانات البطالة الأميركية في أبريل‭

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لم يطرأ تغير يذكر على عدد الأميركيين الذين تقدموا الأسبوع الماضي بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، ليظل عند مستويات منخفضة بما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس، إنه لم يطرأ تغير على الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية، لتسجل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 208 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 27 أبريل/نيسان.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 212 ألف طلب في الأسبوع المشار إليه.

وتراوح عدد الطلبات بين 194 ألفا و225 ألفا هذا العام.

فيما أظهر تقرير منفصل صادر عن شركة التوظيف العالمية تشالنجر، جراي آند كريسماس اليوم الخميس أن أرباب العمل في الولايات المتحدة خفضوا 64789 وظيفة في أبريل/نيسان بانخفاض 28% عن مارس آذار.

وتراجعت عمليات تسريح العمالة المخطط لها 3.3% مقارنة بالعام الماضي.

وأعلنت الشركات حتى الوقت الراهن من هذا العام عن خفض 332043 وظيفة بتراجع 4.6% عن نفس الفترة من العام الماضي.