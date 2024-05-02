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ميناء في تركيا
الشرق الأوسط

إسرائيل: أردوغان ينتهك الاتفاقات بإغلاق الموانئ أمام التجارة

تركيا تعلق جميع الواردات والصادرات من وإلى إسرائيل

دبي - العربية.نت
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قال وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم الخميس إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتهك الاتفاقات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية.

وقال يسرائيل كاتس عبر منصة إكس "هذه هي الطريقة التي يتصرف بها الديكتاتور، متجاهلا مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال الأتراك، ومتجاهلا اتفاقات التجارة الدولية".

تركيا تعلق جميع الواردات والصادرات من وإلى إسرائيل

وقال كاتس إنه أصدر توجيهات لوزارة الخارجية بالعمل على إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي وواردات من دول أخرى، وفقا لـ "رويترز".

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وعلقت تركيا علاقاتها التجارية مع إسرائيل؛ حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مسؤولين أتراك.

ووفقاً للمسؤولين الأتراك، أوقفت أنقرة جميع الواردات والصادرات من وإلى إسرائيل؛ وحسب الوكالة، لم تصدر السلطات التركية حتى الآن بيانات رسمية حول هذا الشأن.

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