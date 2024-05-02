إسرائيل: أردوغان ينتهك الاتفاقات بإغلاق الموانئ أمام التجارة
تركيا تعلق جميع الواردات والصادرات من وإلى إسرائيل
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
قال وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم الخميس إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتهك الاتفاقات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية.
وقال يسرائيل كاتس عبر منصة إكس "هذه هي الطريقة التي يتصرف بها الديكتاتور، متجاهلا مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال الأتراك، ومتجاهلا اتفاقات التجارة الدولية".
تركيا تعلق جميع الواردات والصادرات من وإلى إسرائيل
وقال كاتس إنه أصدر توجيهات لوزارة الخارجية بالعمل على إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي وواردات من دول أخرى، وفقا لـ "رويترز".
وعلقت تركيا علاقاتها التجارية مع إسرائيل؛ حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مسؤولين أتراك.
ووفقاً للمسؤولين الأتراك، أوقفت أنقرة جميع الواردات والصادرات من وإلى إسرائيل؛ وحسب الوكالة، لم تصدر السلطات التركية حتى الآن بيانات رسمية حول هذا الشأن.
-
"MAG للاستشارات": استقالة تيم كوك ستغيّر سياسة شركة "أبل"قال كبير المستشارين في شركة MAG للاستشارات أيمن البناو، إن التوقعات لنتائج شركة ... أسواق العربية 1230
-
عمومية "المواساة" تبحث توزيع 17.5% أرباحا نقدية عن عام 2023بواقع 1.75 ريال للسهم شركات
-
أسواق الخليج تغلق على تباين وبورصة قطر عند أدنى مستوى في 6 أشهربعد أن قلل "الفيدرالي" الأميركي من مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة أسواق