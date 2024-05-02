تركيا تعلق جميع الواردات والصادرات من وإلى إسرائيل
إسرائيل: أردوغان ينتهك الاتفاقات بإغلاق الموانئ أمام التجارة
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علقت تركيا علاقاتها التجارية مع إسرائيل؛ حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مسؤولين أتراك.
ووفقاً للمسؤولين الأتراك، أوقفت أنقرة جميع الواردات والصادرات من وإلى إسرائيل؛ وحسب الوكالة، لم تصدر السلطات التركية حتى الآن بيانات رسمية حول هذا الشأن.
اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بانتهاك الاتفاقيات الدولية بعد قرار أنقرة تعليق التجارة مع تل أبيب، في الوقت نفسه، أكد أن بلاده ستجد بسرعة بديلا لتركيا في التجارة الخارجية.
وكتب كاتس على صفحته في موقع "إكس": "أردوغان ينتهك الاتفاقيات من خلال إغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية".
وأضاف: "هكذا يتصرف الديكتاتور، ويهمل مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال ويتجاهل اتفاقيات التجارة الدولية؛ لقد أصدرت بالفعل تعليمات للبحث عن بدائل لعلاقات التجارة مع تركيا.
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