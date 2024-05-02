قفزة كبيرة باستهلاك المصريين للإنترنت.. 74% زيادة سنوية

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كشف رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات في مصر، المهندس محمد إبراهيم، أن الجهاز القومي للاتصالات يعتمد 743 محطة محمول جديدة في الربع الأول لعام 2024. وأشار في تصريحات أمس، إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بتغريم شركات المحمول 33 مليون جنيه بسبب مخالفتها لمعايير الجودة.

أوضح، أن استهلاك الإنترنت يزيد 74% سنويًا، وهناك 9 ملايين مصري، استخدموا الإنترنت لأول مرة، كما أن استهلاك الإنترنت زاد 100% بشكل مفاجئ بعد أزمة كورونا.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد المشتركين في خدمة الإنترنت فائق السرعة المتنقل بلغ نحو 75.80 مليون مشترك حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2023 مقابل 69.06 مليون مشترك في نوفمبر/تشرين 2022. بنسبة زيادة قدرها 9.76% وتأتي هذه الزيادة نتيجة للإتاحة العالية لخدمات الهاتف المحمول.

وبلغ إجمالي عدد المشتركين النشطين في خدمة الإنترنت فائق السرعة 10.70 مليون مشترك حتى نوفمبر 2023 مقابل 10.94 مليون مشترك لعدد المشتركين بوجه عام في نوفمبر 2022 بنسبة انخفاض قدرها 2.19% ويأتي هذا الانخفاض نتيجة لتغيير طريقة الحساب من المشتركين بوجه عام إلى المشتركين النشطين.

في الوقت نفسه، تشير بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زيادة عدد مستخدمي الإنترنت بنحو 1.4 مليون مستخدم خلال شهر مايو/أيار الماضي مقارنة بشهر أبريل/نيسان 2022. وقد بلغ إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت في مصر نحو 85.8 مليون مستخدم بنهاية مايو/ايار الماضي، مقابل 84.4 مليون مستخدم في أبريل/نيسان من العام ذاته.

وسجل عدد مستخدمي الإنترنت عبر المحمول أكبر زيادة بين وسائل استخدام الإنترنت، حيث ارتفع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت عبر المحمول من 70.7 مليون مشترك في أبريل/نيسان إلى 71.9 مليون مستخدم في مايو الماضي، بزيادة قدرها 1.2 مليون مشترك.

وكشف تقرير وزارة الاتصالات عن زيادة في عدد مستخدمي الإنترنت الأرضي بنحو 90 ألف مشترك جديد، حيث ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت الثابت من 11.37 مليون مشترك في أبريل/نيسان إلى 11.46 مليون مشترك في مايو/أيار الماضي.

وزاد عدد مشتركي الإنترنت من خلال أجهزة USB Modem بنحو 30 ألف مشترك جديد خلال مايو/أيار، الماضي حيث ارتفع عدد المشتركين من 2.33 مليون مشترك في أبريل إلى 2.36 مليون مشترك في مايو.