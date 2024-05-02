مارس 2025.. مصر تكشف موعد تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية

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قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، إن رئيس الحكومة المصرية عقد اجتماعًا مع وزير المالية ورئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، لمناقشة ما تم تداوله ونشره من أخبار مجهولة المصدر خلال الفترة القصيرة الماضية بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.

أشار إلى أنه في ضوء ما تم عرضه خلال الاجتماع، من عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 2023، وعدم وضع الإجراءات المطلوبة لحساب وتحصيل الضريبة، وفي ضوء الاحتياج لمزيد من الإيضاح لكيفية إجراءات حساب وتحصيل الضريبة من خلال شركة مصر للمقاصة، فقد تم التوافق بين الحضور على أن يتم تحصيل الضريبة بداية من الموسم الضريبي مارس/آذار 2025، من خلال شركة مصر للمقاصة عن عام 2024 وتكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية للتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2023.

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وتابع: "كما تم التوافق على أن تقوم مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة بوضع الإجراءات اللازمة لاحتساب وتحصيل الضريبة عن عام 2024". وذكر أنه تم التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد ما نُشر من أخبار كاذبة تستند إلى مصادر مجهولة، وتستهدف إحداث الضرر بالبورصة المصرية، وزعزعة الاقتصاد المصري.

كانت البورصة المصرية قد سجلت تراجعات كبيرة خلال تعاملات شهر إبريل/نيسان الماضي، حيث انخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 7.58% بخسائر سوقية بلغت 137.3 مليار جنيه، لينخفض رأس المال السوقي من مستوى 1.811 تريليون جنيه في إغلاق تعاملات مارس/ىذار الماضي، إلى نحو 1.674 تريليون جنيه بنهاية تعاملات شهر أبريل/نيسان.

كما سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" تراجعًا بأكثر من 9% خلال تعاملات شهر إبريل الماضي فاقدًا نحو 2435 نقطة، بعدما تراجع من مستوى 26883 نقطة بنهاية تعاملات مارس/آذار الماضي، إلى مستوى 24448 نقطة بنهاية تعاملات شهر أبريل/نيسان.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 9.73% فاقدًا نحو 600 نقطة بعدما تراجع من مستوى 6174 نقطة إلى مستوى 5573 نقطة. كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 9.45% فاقدًا نحو 829 نقطة ليتراجع من مستوى 8767 نقطة ليستقر عند مستوى 7938 نقطة.

وفي حديثه لـ"العربية.نت"، يرى المحلل المالي، عمر عبدالله، أن هناك عدة أسباب وقفت وراء الخسائر، أهمها التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وهو ما يتسبب في تخبط المستثمرين والتأثير على قراراتهم، إضافة إلى القرارات الأخيرة المتعلقة بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، ورفع أسعار الفائدة إلى نسب قياسية مع إصدار شهادات استثمار بعائد كبير، وكل ذلك حدث في وقت قصير.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حالة من التخبط في قرارات الاستثمار وخاصة بعدما أثير حول فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، وهذا تسبب في قيام المستثمرين بعمليات جني أرباح أو تحقيق مكاسب قليلة أفضل من وجود خسائر أكبر.