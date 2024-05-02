مسؤول: توقعات بتراجع قوي لصادرات أوكرانيا من القمح والذرة

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قال النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني، تاراس فيسوتسكي، لرويترز اليوم الخميس، إن من المرجح تراجع صادرات أوكرانيا من القمح والذرة بمقدار الربع تقريبا خلال موسم 2025/2024 الذي يمتد من يوليو/تموز حتى يونيو/حزيران بعد انخفاض المحصول بسبب الحرب.

وأضاف فيسوتسكي، كاشفا لأول مرة عن التوقعات الرسمية لموسم 2025/2024، أن صادرات القمح قد تنخفض من 18 إلى 14 مليون طن.

وأفاد بأن صادرات الذرة قد تهبط من 27 مليون طن إلى ما بين 20 و21 مليون طن بينما توقع أن تظل كمية شحنات الشعير مستقرة عند ثلاثة ملايين طن.

وبعيدا عن تأثير الحرب على مساحة الأراضي الزراعية المتاحة، فقد تتضرر محاصيل الحبوب من الصقيع في مايو/أيار أو من الجفاف في مايو/أيار ويونيو/حزيران.

ويأتي توقع انخفاض الصادرات في أعقاب توقع الوزارة الشهر الماضي تراجع الإنتاج. وقالت الوزارة إن محصول الحبوب الأوكراني سينخفض على الأرجح إلى نحو 52 مليون طن هذا العام مقارنة مع 58 مليونا في 2023، مما يرجع بشكل رئيسي إلى تقلص مساحة الزراعة.

وتظهر توقعات وزارة الزراعة إمكانية حصاد 27 مليون طن من الذرة و19 مليون من القمح وخمسة ملايين من الشعير هذا العام.

وبلغ إجمالي محصول الحبوب في أوكرانيا لعام 2023 نحو 60 مليون طن، منها 30.5 مليون طن ذرة و22.2 مليون طن قمح و5.7 مليون طن شعير.